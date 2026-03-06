『薫る花は凛と咲く』引用----窓の向こう側にはカーテンの閉まった校舎お互いに近くて遠い存在だが彼らは歩み寄る自分の意思で。----青春ラブストーリー『薫る花は凛と咲く』（三香見サカ/講談社）は、2025年に名実ともに大ブレイクした。7月からTVアニメが放映開始、12月時点での累計発行部数は1000万部を突破している主人公・紬凛太郎（つむぎりんたろう）は、実家のケーキ屋の常連という和栗薫子（わぐりかおるこ）と出会う