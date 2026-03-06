◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は「5番・三塁」でスタメン出場。先制のチャンスで迎えた初回の第1打席は3球三振に倒れた。初回2死一、三塁と先制のチャンスで迎えた第1打席。見送った初球のカーブはスト