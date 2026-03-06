◇スノーボードW杯ハーフパイプ第6戦予選（2026年3月6日札幌市ばんけいスキー場）10年ぶりとなる日本開催のW杯は、当初の予定を1日早めて予選が行われ、男子で2月のミラノ・コルティナ五輪4位の平野流佳（INPEX）は78・00点の4位で、8日の決勝進出を決めた。平野流は五輪決勝でトリプルコーク1440の連続技を含むルーティンなどに成功し、全3回の試技で90点台をマークしながら4位。特に最終3回目を滑りきった後には渾身のガ