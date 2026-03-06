東京・世田谷警察署でカメラが捉えたのは、肩をすくめるようなそぶりを見せ車に乗り込む男。知人男性から現金を奪い、熱湯をかけるなどの暴行を加え死亡させた疑いで逮捕された宝田耕司容疑者（56）です。世田谷区内の自宅マンションで、死亡した男性を住まわせていた宝田容疑者は「5億円貸している」と主張し、男性に金を用意するよう求めていたといいます。そして2025年9月中旬、数日間にわたり男性に暴行を加えるとコンビニのAT