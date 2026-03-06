北海道を訪問中の秋篠宮妃紀子さまと悠仁さまは、子ども向けの複合施設で子どもたちと交流されました。紀子さまと悠仁さまは6日午後、留寿都村が設立した「るすつ子どもセンターぽっけ」を訪問されました。認定こども園や児童クラブなどが一体となった子ども向けの複合施設で、お二人は、3歳から6歳の子どもたちおよそ30人と一緒にカルタ遊びを楽しみ、札の読み手もつとめられました。悠仁さま「粘った納豆、いただきまーす」悠仁