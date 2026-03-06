3年前、名古屋市中区のマンションで男性を殺害し、貴金属など7500万円相当を奪った罪などに問われていた女に、名古屋地裁は6日、無期懲役の判決を言い渡しました。無職の内田明日香被告(32)は3年前、中区新栄のマンションで貴金属買取店の店長・阿部光一さん(当時42)の首を絞めて殺害して遺体をクローゼットに隠し、7500万円分の貴金属を奪った罪などに問われていました。強盗殺人の罪については否認していた内田被告