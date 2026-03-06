2025年4月期に放送され、志尊淳と岸井ゆきのがW主演したドラマ「恋は闇」。連続殺人事件という陰惨な題材とラブストーリーとの掛け合わせは、感情と疑念が同時進行する構造を生み出し、話題を呼んだ。志尊と岸井は、その危うい均衡を演技によって成立させている。 志尊淳と岸井ゆきのW主演で、凄惨な殺人事件をきっかけに出会った男女の恋と疑惑を描く(C)NTV物語の発端は、都内で起こる女性ばかりを狙った凄惨な連続殺人事件。情報