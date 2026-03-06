◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が台湾戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。昨年まで本拠としてプレーした東京ドームで大歓声を浴びた。第一打席は２死一、三塁のチャンスで回ってきたが三振に倒れ、先制点はならなかった。岡本は今季からメジャーに挑戦。巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズに移籍した。移籍１年目はメ