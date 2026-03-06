2月に発表された、「文房具屋さん大賞2026」。これは、全国の文房具店の店員がここ1年で登場した新商品の中から“自腹でも買いたい！”と思うものを審査したもので、プロが太鼓判を押す最高の文具が選ばれました。2026年の傾向について、県内に4店舗を展開する、文具専門店「インク」の居山社長は…。（インク・居山社長）「機能性とデザイン性の両立というかそこが全体的にボトムアップされた」デジタル化が進み昔に比べて、文房