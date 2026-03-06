霊夢がよく動く『てんいつ』をご紹介します。霊夢がよく動く『てんいつ』今週のピックアップ『【ホラーゲーム】人生3周目なのでバックルームもランニングコースになる説。【Escape the backrooms/ゆっくり実況】』――まずは簡単に自己紹介をお願いします。てんいつさん：「ゆっくり実況なのに全然ゆっくり系してない系実況者の『てんいつ』と申します。主にマルチホラーゲームを中心に実況していまして、ゆっくりたちの性格だった