コメの平均価格が3週連続で下落しました。農林水産省によりますと、今月1日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キロあたり4073円で、3週連続の値下がりとなりました。卸売業者などの間では、消費者が買い控えの動きをみせる中、コメの在庫量は増えていて、需要と供給のバランスが崩れ、価格が下がっていくのではとの見方も広がっています。生産者からは、次のような声が聞かれました。生産者「去年の米価