サンリオの人気キャラクター「ウィッシュミーメル」「ウサハナ」「マロンクリーム」が、サンキューマートのイースター限定アイテムとして登場♡春らしいパステルカラーとキュートなデザインが魅力のグッズが、全32アイテムのラインナップで展開されます。すべて390円（税込429円）で手に入るので、気軽に推しキャラクターを楽しめるのも嬉しいポイントです。