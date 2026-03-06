文部科学省は国立の博物館・美術館に対して、展示事業における自己収入比率の増加を求めていて、2030年度までに65%以上とすることなどが盛り込まれた中期目標を示しました。29年度までに自己収入比率が40%以下の施設は「再編の対象とする」としています。文科省が中期目標を示したのは、国立の博物館や美術館を管轄する▼国立美術館、▼国立文化財機構、▼国立科学博物館の3つ独立行政法人です。国立美術館や博物館は文化財の収集