木原官房長官は６日の記者会見で、イラン情勢を受けた在留邦人の退避に備え、自衛隊の輸送機１機をインド洋の島国モルディブに派遣し、同国で待機させると表明した。一方、木原氏は、イランで日本人２人が現地当局に拘束され、そのうち１人は昨年６月からだと明らかにした。残る１人は１月に拘束されたＮＨＫのテヘラン支局長とみられる。ともに連絡が取れているという。