少子化の波で、統廃合が行なわれる岐阜県恵那市の中学校で、きょう「最後の卒業式」が行われました。 【写真を見る】“54年の歴史に幕” 中学校統合で閉校に…少子化の波 最後の卒業式に｢みんなと過ごした学校生活を忘れないで｣卒業生が涙の答辞 岐阜･恵那市 訪ねたのは、恵那市立串原中学校。今月、54年の歴史にピリオドをうち、閉校することが決まっています。 40～50年前の全校生徒は100人以上でしたが、今年度は1年生