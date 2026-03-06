私はミキ（29）。家族は旦那・ハジメ（29）と娘のハナカ（3）、そして生まれたばかりの赤ちゃんの4人です。現在、義家族と私の両親を呼んで、話し合いをしています。私がストレスを感じていることは、旦那が義家族にべったりすぎていて、家族の時間がとれないこと、そして「旦那」や「父親」という自覚がないことです。私は離婚をするつもりで話し合っていましたが、父は「原因の改善」を求めたのです。父は「私たち家族は、義実家