前橋警察署 去年１０月に前橋市の８０代男性が警察官などを装う男から金の塊を買わされ、時価２０００万円あまりの金をだまし取られる被害にあっていたことが分かりました。金による詐欺被害は県内初めてだということです。 被害にあったのは前橋市に住む８６歳の無職男性です。 警察によりますと男性は、去年９月電気業者や警察官を名乗る男から「現在逮捕している詐欺の犯人の家からあなた名義のキャッシュカード