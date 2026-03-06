水道の管理に携わる自治体や企業の職員を対象にした講習会が前橋市で開かれ、漏水事故への対応策などを学びました。 講習会は、水道水の水質調査などを行う県薬剤師会環境衛生試験センターが２０１５年から毎年、開いているものです。 ６日は水道事業に携わる自治体や企業の職員約１３０人が参加し、日本水道協会の木村俊介さんが、「水道管の老朽化と漏水事故への対応策」と題して講演しました。 水道管などの水道施設は