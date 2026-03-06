県議会本会議が開かれ、２８億４８００万円あまりを減額する一般会計補正予算案などが可決されました。 今定例会に提出されていた２月補正予算案では、物価上昇を上回る賃上げを実現するため中小企業を支援する、ぐんま賃上げ促進支援金事業に１０億３０００万円、農業技術センターの再整備や蚕糸技術センターの蚕室・人工飼育研究棟の改修に向けた解体費用に、３億９６００万円あまりなどが計上されています。 一方