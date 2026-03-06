福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります） 福マルシェ@アイランドシティイチゴやアスパラガスなど採れたての農産物やランチ、スイーツなど約30店舗が出店。芝生でピクニック気分が楽しめる。日時:3月8日(日)午前10時〜午後2時半場所:照葉積水ハウスアリーナ東側会場（福岡市東区）https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58580/女子旅EXPO旅好き女子の