福岡県警城南署は6日、福岡市城南区で同日午後3時8分ごろ、個人の携帯に福岡県警捜査二課の警察官を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで経過を呼びかけた。電話は「あなたが資金洗浄事件の容疑者になっています」「静岡県でキャッシュカードが数百枚見つかり、その中にあなたの名義のものがあった」「このまま電話を静岡県警につなぎます」などと言われる内容だった。