春の訪れを告げる「イカナゴ漁」の解禁日が３月１７日に決まりました。最も遅い解禁日で今年も厳しい漁になるようです。兵庫県明石市の漁港に戻ってきた１隻の船。漁師たちがとれたばかりの「イカナゴ」の稚魚を大事に扱います。甘辛く炊いた「くぎ煮」が春の味覚として親しまれているイカナゴの稚魚「シンコ」。近年は餌となるプランクトンが不足していることなどから不漁が続き、去年は解禁後３日、おととしは解禁後１日で