6日、阿賀町では青空のもと冬を雪の下で過ごした『雪下にんじん』の出荷が最盛期を迎えています。 雪の下でじっくりと時間をかけて育った『雪下にんじん』。この農園では1月末から収穫が始まりました。 ■生産者 「大きくもなく小さくもなく、ちょうどいい大きさになっている。」 雪下にんじんは、えぐみが少なく甘さが特徴です。今年は秋に晴れの日がつづき、適度に雨も降ったことから発育が良く手ごろな大きさに育ちま