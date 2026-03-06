中東情勢の収束が見えない中、関西の経済や暮らしにも影響が出始めています。２月２８日、アメリカとイスラエルがイランへ軍事攻撃を開始し、イラン側も報復措置としてホルムズ海峡を事実上封鎖するなど攻撃の応酬が止まりません。こうした中東情勢の悪化を受け、関西空港では２月２８日から３月６日までドバイ空港やドーハ空港と結ぶ航空便が欠航。大手旅行代理店・ＪＴＢでは中東諸国１０か国以上を目的地としたパッケージ