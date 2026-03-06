6日(金)は、晴れ間の出た時間もあり寒さが少し和らいだように感じましたが、天気は下り坂となりました。さて、7日(土)は嵐のような天気になるところがありそうです。 ◆7日(土)の天気の移り変わり 朝6時は広い範囲で雨が降り、山沿いは雪になるところもあるでしょう。日中は雨や雪が降ったりやんだりでカミナリを伴うところもありそうです。そして、夕方以降は雪のエリアが広がり、夜遅くは新潟市など沿岸部も含めて各地で雪に