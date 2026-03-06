●週末は穏やかな空模様。ただし気温が低く、日中も2月並みの寒さ●特にあさって8日(日)の朝は底冷えが強く、山間部では氷点下の冷え込みに●スギ花粉の飛散は今がピーク。来週いっぱいはまだまだ辛抱の日々＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう6日(金)は低気圧や前線の通過に伴い、昼頃にかけてまとまった雨。ところどころで雷も発生しましたが、この時間は広く雨が止んでいます。 これから高気圧が張り出すことで天気はさら