3月27日のプロ野球開幕に向けカープ公式戦チケットの窓口販売が6日から始まり、スタジアムの新エリアが初公開されました。3月27日、マツダスタジアムではカープ公式戦チケットの窓口販売がスタート。約150人のファンが詰めかけました。先頭に並んだ 長年のファンは…■カープファンQ今日は何時から…？「きのうの3時くらいからお昼の」午前10時に販売が始まると、先ほどの女性はなんと14万円分を購入し