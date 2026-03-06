再検討が始まった北陸新幹線の延伸ルート。今年７月までに決まる見通しです。北陸新幹線の大阪までの延伸ルートは、京都市内の地下を縦断する、いわゆる「小浜ルート」で決まっていましたが、地元から反対の声が上がるなどし、去年１２月、自民と維新の整備委員会が「小浜ルート」を含む８つのルート案で再検討することになりました。３月６日開かれた委員会では、今年７月までの今国会中に、ルートを１つに絞り込むことで合