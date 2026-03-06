ｉＰＳ細胞を使った再生医療製品が、きょう３月６日に承認されました。条件期限付きでの承認を受け６日午後、京都大学ｉＰＳ細胞研究所の高橋淳所長が、一緒に開発に携わっている住友ファーマで会見に臨みました。（京都大学ｉＰＳ細胞研究所高橋淳所長）「これまでたくさんの方に研究でお世話になってきた。この場を借りて御礼申し上げます」高橋所長らが開発した製品「アムシェプリ」は、ｉＰＳ細胞から作成したドーパミ