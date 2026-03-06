バレーボールネーションズリーグ2026男女予選ラウンド第3週の開催地発表記者会見が6日、大阪府庁で行われた。大阪のAsueアリーナ大阪で開催されることが発表され、期間は女子が7月8〜12日、男子が7月15〜19日。男女それぞれ日本は4試合を戦う。会見には日本バレーボール協会の川合俊一会長、国際バレーボール連盟のジェレミー・バイヤー氏、吉村洋文・大阪府知事、横山英幸・大阪市長が出席。吉村府知事は「ネーションズリー