岐阜・大垣市の無人販売店「TAKEOUTスイーツ大垣店」でカメラが捉えたのは、夜明け前に現れた“スイーツドロボー”の瞬間です。3月1日の午前4時過ぎ、無人のスイーツ店に現れた男女2人組。店内を物色した後、男が手にしたのは1個100円で販売している保冷バッグです。そして、練乳が好物なのでしょうか、真っ先にバッグへ入れたのは練乳イチゴ味のアイス。その後も850円のクレープなど、商品を次々と袋の中へ詰め込んでいきます。保