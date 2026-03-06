トップコートは6日、公式Xを更新。チケットの転売を巡り注意を呼び掛けた。【写真】トップコート所属アーティストらがわちゃわちゃ！イベント内容投稿では「【重要なお知らせ】」と書き出し、「現在、SNSやチケット転売仲介サイトにおいて、弊社公式ファンクラブ『TopCoat Land』会員限定チケットの転売および購入を求める投稿が確認されております」と指摘した。「本公演のチケットは、理由・目的を問わず、第三者への転売