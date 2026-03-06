医療機関が掲げられる診療科名に、「睡眠障害」を加えることが了承されました。厚生労働省の部会は6日、医療機関が掲げられる診療科名に「睡眠障害」を加えることを了承しました。「睡眠障害」をめぐっては、日本睡眠学会が去年4月、「内科」などの診療科名と組み合わせ、例えば「睡眠障害内科」などと掲げられるよう厚労省に要望書を提出していました。学会によりますと、国民の5人に1人が不眠を訴えていて、診療科名に「睡眠障害