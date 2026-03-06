イタリアに勝利し、笑顔を見せる小川亜希（右）、中島洋治組＝コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは6日（日本時間7日）にベローナ市街で開会式が行われ、6競技79種目で争う10日間の大会が開幕。日本は海外開催の冬季パラで最多の44人で選手団を組んだ。アルペンスキー座位は女子で前回大会3冠の村岡桃佳、男子で前回銅メダル2個の森井大輝（ともにトヨタ自動