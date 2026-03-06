高校生たちがハイテンションで食べているのは、1杯たったの100円という超格安ラーメンです。昔ながらのシンプルなしょうゆラーメンをワンコインの100円で出しているのは、東京・八王子市にある「100圓ラーメン」です。「100圓ラーメン」は、かつて100円でラーメンを楽しめた地元の人たちにとって思い出の店の文化を引き継ぎ、当時と同じ100円でラーメンを提供しています。訪れた人たちからは「チャーシュー、なると懐かしい感じ。