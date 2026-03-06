「児島キングカップ・Ｇ１」（６日、児島）シャープな旋回で地元周年での優出切符をつかみ取った。藤原碧生（２５）＝岡山・１２９期・Ａ１＝は、準優１１Ｒで１着。３コースから切れ味鋭くまくり差して突き抜けた。「地元の記念優出というよりもこのメンバーで１着を取れたことがうれしい。予選で山口剛（広島）さんに走り方のアドバイスをもらって、それができたので良かった」と、優出をもぎ取った１勝を喜んだ。今年のト