【光の戦士の軌跡展 -Adventurer's Chronicle-】 ・東京会場 開催期間：4月25日～5月10日 開催時間：10時～20時 場所：池袋・サンシャインシティ文化会館ビル 3F 展示ホール C ・大阪会場 開催期間：5月30日～6月14日 開催時間：10時～20時 場所：大阪南港 ATC Gallery