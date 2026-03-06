【グランツーリスモ ワールドシリーズ 2026：ラウンド1 - アブダビの中止】 3月6日 発表 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月6日、ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ７」の公式世界大会「グランツーリスモ ワールドシリーズ（GTWS）2026」において、アブダビで開催予定だったラウンド1の中止を発表した。