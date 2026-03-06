薩摩川内市で6日午後、横断歩道を渡っていた女子児童2人が車にはねられ病院で手当てを受けています。 薩摩川内警察署によりますと6日午後3時すぎ、薩摩川内市平佐町の市道のT字路で、横断歩道を渡っていた9歳の女子児童2人が右折してきた乗用車にはねられました。 2人は病院に搬送され手当てを受けています。 警察は車を運転していた80歳の男性から話を聞くなどして、当時の状況を調べています。 ・ ・ ・