愛知を中心に開催されるアジア競技大会で、「パデル」の実施が決まりました。パデルは、テニスとスカッシュを合わせたようなラケットスポーツで、大会組織委員会が6日、実施競技に追加すると発表しました。パデルの追加は、2025年に大会の主催者アジア・オリンピック評議会から突如求められていたもので、組織委員会は困難と回答していましたが、競技運営や費用負担などを国際パデル連盟の責任とする条件で合意したと