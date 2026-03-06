日本時間１９時００分にユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）19:00 予想0.3%前回0.3%（前期比) 予想1.3%前回1.3%（前年比)