ドル指数は小幅上昇、有事ドル買い圧力根強く＝ロンドン為替 ロンドン時間に入ってから、ドル指数が上昇している。東京昼にかけてつけた９８．９４２を安値として、足元では９９．２１１付近へと上昇している。米国・イスラエルとイランとの攻撃の応酬が続く中で、根強い有事ドル買いの動きとなっている。NY原油先物が一段高となり、83.90ドルと84ドルに迫る動き。米10年債利回りはインフレ警戒で上昇、一時４．１７％となっ