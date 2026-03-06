ロンドン序盤、インフレ警戒で欧州金利急騰、有事のドル買い再燃＝ロンドン為替 ロンドン時間に入り、金融市場では中東情勢の長期化を背景としたインフレ再燃への警戒感が急速に強まっている。NY原油先物（WTI）は84ドル台へと上昇。中東戦争の長期化懸念がエネルギー供給不安を広げている。エネルギー価格の高騰が欧州を中心とした金利上昇を招き、為替市場では安全資産としてのドル買いを後押しする展開となっ