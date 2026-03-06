◆ＷＢＣ第１ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が６日、１次ラウンド初戦となる台湾戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。プレーボール直後、初回先頭の第１打席に立つと、割れんばかりの歓声が巻き起こった。プレーボール直後の初球を右翼線へ強烈な二塁打。ＮＰＢ＋によると、打球速度は１８８．５キロの超速二塁打となった。二塁塁上でお茶たてポーズを決めた。台湾