大相撲の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が６日、大阪・松原市の部屋宿舎で行われた朝稽古で、大相撲春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）へ向けて最終調整を行った。基礎運動や部屋の幕下以下の力士に胸を出すなどして、汗を流した。先月２４日の番付発表後は、出稽古などで横綱・大の里（二所ノ関）、元大関で幕内・朝乃山（高砂）らと稽古を重ねた。ここまでの調整について「（場所前は）できる限りのことをするだけ。自分の