6日、グランドオープンの日を迎えた、静岡市駿河区の大型商業施設、イオンセントラルスクエア静岡。（伊藤薫平 キャスター）「開店30分前ですが、長蛇の列ができています。その長さおよそ100メートル。ちょっと先が見えづらいくらいです」午前9時の開店を前に、およそ1600人が列を作ったということです。（並んでいた人①）「7時30分くらいから並んでます。お昼ご飯は、ここでちゃんと食べてから、1日中で