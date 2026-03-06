◆オープン戦阪神５―０ソフトバンク（６日・甲子園）阪神育成の嶋村麟士朗捕手が６日、目標の“２ケタ背番号”へ猛アピールした。ソフトバンク戦に「８番・捕手」で出場。開幕投手に内定した村上と初めてバッテリーを組み、好リードで３回４奪三振を演出した。打っては、３回１死からソフトバンク・松本晴のスライダーを中前へはじき返し、甲子園初安打を記録。「オフシーズンからやってきたことが、きょうは全部できた」。積