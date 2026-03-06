６日、全人代が開いた経済テーマの記者会見で、質問に答える藍仏安・財政部長。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月6日】中国財政部の藍仏安（らん・ふつあん）部長は6日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の経済テーマ記者会見で、今年は中央財政から1千億元（1元＝約23円）を充て、財政と金融の連携で内需を促進する6項目の政策を打ち出す方針を示した。このうち4項目では民間投資を支援し、2項目では