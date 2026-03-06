【サンフアン（プエルトリコ）＝岡花拓也】プエルトリコのヤディエル・モリーナ監督が、選手時代を含め６大会連続のＷＢＣに臨む。Ａ組の開幕を控えた５日、会場のヒラム・ビソーン・スタジアムで記者会見に臨み、「初出場の選手も多いが、１次ラウンドを勝ち抜いて次へ進めると確信している」と語った。モリーナ監督はプエルトリコ出身の４３歳。現役時代は米大リーグのカージナルス一筋で、強肩の捕手として活躍した。ワール