記者会見する木原官房長官＝6日午後、首相官邸茂木敏充外相は6日の衆院外務委員会で、イランで拘束されている邦人は2人で、現時点で安全を確認していると説明した。「政府として早期解放を強く求めている」と強調した。木原稔官房長官は記者会見で中東情勢の悪化を受け、退避する邦人の輸送のため準備が整えば自衛隊機をインド洋の島国モルディブに速やかに派遣し、待機させると明らかにした。拘束された2人のうち1人は1月20日